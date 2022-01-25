Хорватия пообещала отозвать своих военных из НАТО, если начнется конфликт России и Украины

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Хорватия в случае конфликта России и Украины отзовет из региона свой военный контингент, входящий в силы НАТО, объявил президент Хорватии Зоран Миланович, сообщает телеканал RTL.

«Я, главнокомандующий хорватской армией, наблюдаю за заявлениями, согласно которым НАТО — не отдельное государство, не США — увеличивает свое присутствие и отправляет какие-то разведывательные корабли. Мы не имеем к этому никакого отношения и не будем иметь ничего, я гарантирую это. Хорватия не только не пошлет, но и в случае эскалации отзовет всех, до последнего хорватского солдата», — сказал Миланович (цитата по ТАСС).

Президент Хорватии отметил, что это не связано с Россией или Украиной, а обусловлено «динамикой американской внутренней политики, а именно Джо Байдена и его администрации». По мнению Милановича, США непоследовательны и опасны в вопросах международной безопасности.

24 января НАТО на фоне опасений, что Россия может начать вторжение в Украину, объявило о переброске дополнительных сил в страны Восточной Европы и Балтии. В тот же день Пентагон привел в состояние повышенной готовности 8500 военных, находящихся в США, которых могут в короткие сроки передислоцировать в Европу.

С осени 2021 года Россия разместила в регионах, граничащих с Украиной, около 100 тысяч военных. Западные страны допускают, что Россия может начать вторжение в Украину, власти РФ это отрицают, объясняя переброску войск учениями. На фоне обострения ситуации вокруг Украины США и Великобритания объявили, что эвакуируют из Киева часть сотрудников посольств и членов их семей.

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