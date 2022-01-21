Новый фильм команды Навального о «дворце Путина» посмотрели за сутки более трех с половиной миллионов раз

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Фильм-расследование «Золотое безумие. Реальные фотографии дворца Путина», созданный соратниками Алексея Навального, за первые сутки собрал более 3,6 миллиона просмотров. Видео остается на первом месте в трендах ютьюба.

Алексей Навальный

Ролик, выпущенный 20 января, был приурочен к годовщине выхода оригинального расследования под названием «Дворец для Путина. История самой большой взятки». В нем рассказывалось о том, что под Геленджиком для президента РФ Владимира Путина выстроили дворец стоимостью 100 миллиардов рублей. Это видео стало самым популярным в российском ютьюбе по итогам 2021 года, собрав более 119 миллионов просмотров.

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В первом расследовании команда Навального демонстрировала 3D-модели интерьеров дворца — их создали на основе чертежей, полученных от неназванного подрядчика со стройки. В новом фильме соратники политика поделились несколькими сотнями фотографий реальных интерьеров здания, также присланных источником. В большинстве случаев фото совпали с 3D-визуализацией.

Владимир Путин публично отрицал, что ему принадлежит эта недвижимость. Затем владельцем дворца объявил себя миллиардер и друг президента Аркадий Ротенберг.

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