«Ведомости»: правительство продлило мораторий на новую классификацию вин, чтобы избежать их массового уничтожения

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Правительство РФ продлило до 1 марта 2022 года негласный мораторий на исполнение новых норм законодательства о виноделии, что позволит избежать массового уничтожения вина в магазинах. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на чиновников и источники в сфере розничной торговли.

Кроме того, Минсельхоз предложил наносить специальные наклейки на легально произведенные, но не соответствующие новым нормам вина, чтобы они не считалась фальсификатом и не подлежали изъятию.

В июле 2021 года вступили в силу поправки, вводящие новую классификацию алкогольной продукции. Согласно им, для большей части вин, продаваемых в России, потребовалась смена названия на контрэтикетке и принятие новых деклараций соответствия. Новый закон спровоцировал приостановку поставок французского шампанского в страну.

Правительство уже вводило мораторий на исполнение новых правил до 31 декабря. Бизнес просил чиновников продлить мораторий еще на год, иначе с начала 2022-го, по данным продавцов, пришлось бы уничтожить несколько десятков миллионов бутылок вина, шампанского и другого алкоголя на сумму более 15 миллиардов рублей.

Как рассказал «Ведомостям» президент Simple Group Максим Каширин, сейчас отрасль разрабатывает единый формат специальных стикеров, приемлемых для всех участников рынка и регуляторов. На нанесение дополнительных наклеек на продукции может потребоваться до полутора месяцев, считает исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин.

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