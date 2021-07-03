Moet Hennessy приостановит поставки шампанского в Россию. Из-за требования называть его «игристым вином»

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Производитель премиальных алкогольных напитков предупредил, что временно приостановит отгрузку шампанского в Россию. Об этом компания «Моет Хеннеси дистрибьюшн рус» сообщила в письме российским партнерам, пишут РБК и «Ведомости», ссылаясь на источники на российском рынке.

Компания решила приостановить поставки шампанского из-за нового закона о регулировании алкогольной продукции. Закон, который 2 июля подписал президент РФ Владимир Путин, разрешает использовать «шампанское» только в отношении «российского шампанского», выпущенного в России.

«И [закон] обязывают производителей шампанских вин из французского региона Шампань переименовать их продукцию в „игристое вино“», — сказано в письме Moet Hennessy.

В компании добавили, что из-за принятых поправок «Моет Хеннесси Дистрибьюшн Рус» нужно пересертифицировать шампанские вина, чтобы изменить категорию на игристое вино, а также маркировку продукции. Производители шампанского «не подтвердили готовность изменить категорию шампанских вин для российского рынка», сказано в письме.

Ежегодно в Россию поставляют около 50 миллионов литров импортных игристых и шампанских вин, из них 13% приходится на Францию, сообщил директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. По его словам, доля Moet Hennessy в общих зарубежных поставках — меньше 2%. Каждый год Moet Hennessy импортировала в Россию 600-800 тысяч литров на сумму до 20 миллионов долларов.

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