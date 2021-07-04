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Завод по производству шампанского Moet & Chandon во французском городе Эперне, 3 октября 2019 года David Silverman / Getty Images

«Моет Хеннесси Дистрибьюшн Рус» — российская структура производителя премиальных алкогольных напитков Moet Hennessy — предупредила о временной приостановке отгрузки шампанского в Россию. Письмо компании 2 июля опубликовала в фейсбуке топ-менеджер алкогольного дистрибьютора Vinicom Ольга Соколова. Его подлинность подтвердили источники РБК, «Ведомостей», Forbes и «Коммерсанта».

Как объяснила «Моет Хеннесси Дистрибьюшн Рус», решение о приостановке поставок шампанского связано с поправками в закон о регулировании алкогольной продукции. 16 июня их одобрила Госдума, а 23 июня — Совет Федерации. На момент написания письма «Моет Хеннесси Дистрибьюшн Рус» поправки еще ожидали подписи президента России Владимира Путина. Он подписал их 2 июля.

Поправки, в частности, меняют в законе формулировку «игристое вино (шампанское)» на фразу «игристое вино, включая российское шампанское». И таким образом разрешают использовать термин «шампанское» только в отношении напитка, произведенного на территории России.

Из-за этих изменений «Моет Хеннесси Дистрибьюшн Рус» придется провести повторную сертификацию своей продукции и изменить ее маркировку. Кроме того, виноделы из французского региона Шампань должны одобрить переименование своей продукции для российского рынка с «шампанского» на «игристое вино». Они пока такого одобрения не дали, говорится в письме «Моет Хеннесси Дистрибьюшн Рус».

Поправки не обсуждались с профессиональным сообществом. Хотя они могут повлиять не только на импортеров шампанского

Поправки в закон о регулировании алкогольной продукции поступили в парламент еще в 2017 году. При этом свою финальную форму они получили лишь ко второму чтению и не обсуждались с профессиональным сообществом, заявил РБК основатель компании по продаже алкогольных напитков Simple Максим Каширин. «Я давно не припомню, чтобы новое законодательство принималось в такие сроки — чуть ли не в последний день работы Госдумы — и не давало никакого переходного периода», — сказал бизнесмен.

Глава информационного проекта о виноторговле WineRetail Александр Ставцев заявил «Коммерсанту», что из-за поправок с необходимостью повторной сертификации могут столкнуться импортеры не только шампанского, но и других вин с указанием географического происхождения. Им потребуется сдать образцы продукции на лабораторные исследования в России. По словам источника «Коммерсанта» в крупной розничной сети, в лучшем случае этот процесс завершится через один-два месяца.

Союз виноградарей и виноделов России назвал решение Moet Hennessy шантажом. «Не хотите возить — не возите», — заявил президент союза

Moet Hennessy входит в концерн и выпускает премиальное шампанское Moet & Chandon, Dom Perignon, Veuve Сlicquot. По оценке директора Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРА) Вадима Дробиза, Moet Hennessy ежегодно ввозит в Россию 600-800 тысяч литров своей продукции на сумму около 20 миллионов долларов. Это примерно 2% от ежегодного объема импорта игристых и шампанских вин в Россию.

«Эти объемы потребляет не более одного миллиона человек в стране, значит, на фотографиях представителей элиты с бокалом будет не французское шампанское, а итальянское просекко и испанская кава», — заявил Дробиз РБК. Он уверен, что в Moet Hennessy неправильно прочитали поправки в российский закон и что он не может отменить продукта «шампанское», поскольку «это не его юрисдикция».

Президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович также уверен, что Moet Hennessy никто не запрещает использовать наименование «шампанское» в России: «Мы никого и никогда не заставляем называть алкогольную продукцию иначе, чем называет сам производитель. Мы всего лишь просим доказать ее соответствие российским стандартам на игристое вино и указать это на этикетке», — заявил Попович РИА Новости.

Он назвал письмо «Моет Хеннесси Дистрибьюшн Рус» «криком на пустом месте». «Я даже думаю, что это своего рода шантаж без каких-либо доказательств. Шампанское в Россию поставляют еще два десятка других производителей, и из них никто не возмущался. Не хотите возить — не возите. В России игристое вино не хуже. Наши потребители не останутся без игристого вина, такого же по качеству, вкусу и аромату», — заверил Попович.

Moet Hennessy обещает возобновить поставки как можно скорее. Когда именно — неизвестно

4 июля агентство Bloomberg сообщило со ссылкой Moet Hennessy, что компания согласилась маркировать свою продукцию, поставляемую в Россию, как «игристое вино» вместо «шампанского». Новые требования законодательства привели к «исключительно временной» приостановке поставок в Россию, но они возобновятся после корректировки этикеток, заявили в Moet Hennessy. Когда это произойдет, компания не уточнила.

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Ольга Корелина