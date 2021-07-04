Российские власти постановили называть шампанским только шампанское из России. В твиттере фонтанируют шутками про Шампань и Кубань 🥂

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Производитель премиальных алкогольных напитков Moet Hennessy объявила о временной приостановке поставок своего шампанского в Россию, потому что теперь ей придется называть его игристым вином. Дело в новых законодательных нормах, разрешающих использовать термин «шампанское» только в отношении напитка, произведенного в России, объяснили в компании.

Успокоим тех, кто не представляет ни дня без «Вдовы Клико»: Moet Hennessy уже согласилась маркировать свою продукцию, поставляемую в Россию, как «игристое вино», а не как «шампанское». И пообещала возобновить поставки в самое ближайшее время. Их временная приостановка, видимо, окажется недолгой (возможно, кому-то и посчастливится ее заметить, как знать).

Так или иначе, требование российских властей называть напитки из Шампани не шампанским, а игристым вином (название появится на этикетке с обратной стороны бутылки), уже захватило твиттер.

Во-первых, в качестве логичного следующего шага для гармонизации международного права было предложено изменить топонимику регионов.

Во-вторых, останавливаться на одном лишь шампанском было признано нецелесообразным.

Как это традиционно принято в жанре комментирования новостей российского законотворчества, не обошлось без цитат Оруэлла.

И Шекспира.

Впрочем, шутки с каждым разом становились все грустнее.

И довольно быстро выдохлись.

О чем вообще речь?

Moet Hennessy объявила о временной приостановке поставок шампанского в Россию. Потому что больше не может называть его шампанским «Не хотите — не возите», — заявили в Союзе виноделов России

О чем вообще речь?

Moet Hennessy объявила о временной приостановке поставок шампанского в Россию. Потому что больше не может называть его шампанским «Не хотите — не возите», — заявили в Союзе виноделов России

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Фото в анонсе: Сергей Бобылев / ТАСС / Scanpix / LETA