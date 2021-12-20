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С 1 января 2022 года из российских магазинов может исчезнуть часть вин, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей нескольких виноторговых компаний. Они объяснили это тем, что власти решили не продлевать мораторий на действие поправок в закон об алкогольной продукции, принятых в июле.

Поправки ввели новую классификацию винодельческой продукции. Из-за этого большая часть такой продукции потребовала смены названия на контрэтикетке и принятия новых деклараций соответствия. Выпущенную по старым правилам продукцию должны были уничтожить как фальсификат. Но правительство ввело мораторий на исполнение новых правил до 31 декабря.

Президент одного из крупнейших импортеров вина Simple Group Максим Каширин заявил, что в обороте по-прежнему находится много продукции, которую ввозили по старым правилам. Он считает, что властям стоит продлить мораторий еще на год, чтобы производители и импортеры могли распродать все запасы продукции.

Глава информационного центра Wine Retail Александр Ставцев считает, что импортные вина по цене до 400 рублей вряд ли пострадают от окончания моратория: они быстро распродаются. А премиальные и коллекционные вина могут оставаться на полках по несколько лет, и их запас едва ли успеют реализовать до окончания моратория.

В июле 2021 года, после принятия поправок в закон об алкогольной продукции, производитель премиального алкоголя Moet Hennessy предупредил, что временно приостановит отгрузку своего шампанского в Россию, потому что теперь может называть его только игристым вином. Но уже через несколько дней Moet Hennessy согласился маркировать свою продукцию по новым правилам.

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