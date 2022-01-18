Госсекретарь США Энтони Блинкен встретится с Сергеем Лавровым в Женеве 21 января

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Госсекретарь США Энтони Блинкен встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым в Женеве — после визитов в Украину и Германию, запланированных на 18-20 января. Об этом сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на слова высокопоставленного представителя Госдепа США на брифинге для журналистов.

По словам представителя Госдепа, Блинкен и Лавров договорились о встрече во время телефонного разговора 18 января. О состоявшихся переговорах также сообщается на сайтах МИД и Госдепа. Однако о предстоящей встрече в Женеве в заявлениях сторон не упоминается. По данным РИА Новости и «Коммерсанта», она пройдет 21 января.

Блинкен на встрече с Лавровым «продолжит дипломатические дискуссии и призовет к деэскалации [у границ Украины]», рассказала представитель Госдепа. При этом она не смогла уточнить, по чей инициативе пройдут переговоры.

В российском диппредставительстве заявили «Интерфаксу», что встреча Лаврова и Блинкена 21 января в Женеве «прорабатывается».

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На фоне сообщений о стягивании российских войск к границам Украины и возможного вторжения в страну (Москва эти подозрения отрицает) в Европе прошли три раунда переговоров о гарантиях безопасности. 10 января эта тема обсуждалась на встрече представителей России и США в Женеве, 12 января — в рамках заседания Совета Россия—НАТО в Брюсселе, 13 января — в ходе дискуссии в ОБСЕ в Вене.

На переговорах в Женеве и Брюсселе Россию представляли заместители главы МИД России Сергей Рябков и Александр Грушко.

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