В России за сутки выявили более 30 тысяч заболевших ковидом

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В России за прошедшие сутки выявлено 30 726 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19 17 января. Более 30 тысяч новых случаев ковида за сутки предыдущий раз было в России 11 декабря.

Всего в стране с начала пандемии заболели 10 834 260 человек, умерли 321 990 человек, у которых был подтвержден диагноз COVID-19, в том числе 670 человек за прошедшие сутки.

12 января президент РФ Владимир Путин сказал, что у России «есть пара недель», чтобы подготовиться к новой вспышке ковида. Власти Москвы, где за прошедшие сутки выявлено 7529 новых случаев COVID-19, уже развернули дополнительный коечный фонд для пациентов с ковидом.