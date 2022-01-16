В России выявили 29 230 новых случаев ковида. Это максимум с середины декабря
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За последние сутки в России зафиксировали 29 230 новых случаев заболевания коронавирусом — это максимум с 13 декабря 2021 года, когда было выявлено 29 558 заболевших по стране.
Среди регионов по приросту числа заболевших лидирует Москва — 6480 новых случаев за минувшие сутки. За ней следует Петербург, где выявили 3958 заболевших — это максимум за всю пандемию, отмечает «Бумага».
За последние сутки по стране выздоровел 22 731 человек, умерли 686 человек, что соотносится с данными за июль 2021 года.
По информации федерального штаба, всего с начала пандемии коронавирусом заразились 10 803 534 человека, из них 321 320 — умерли, 9 858 615 — выздоровели.
Российские власти заявляли о неминуемом росте заболеваемости ковидом в стране из-за распространения штамма омикрон. 12 января президент РФ Владимир Путин говорил, что у России есть «пара недель», чтобы подготовиться к новой волне заражений.
Как выяснила «Медуза», в мэрии Москвы ждут резкого роста заболеваемости ковидом в ближайшие две недели. Число ежедневных случаев заражения прогнозируется на уровне от 30 до 90 тысяч. Официально мэр города Сергей Собянин сообщал, что в течение 7-10 дней в городе будет наблюдаться «значительный рост заболеваемости» коронавирусом.