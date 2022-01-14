В Казахстане во время протестов убили гражданку России

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Гражданка России погибла во время беспорядков в городе Тараз в Жамбыльской области на юге Казахстана, сообщило в фейсбуке посольство РФ в Казахстане.

«Во время погромов 6 января от рук бандитов погибла гражданка России, мать троих детей М.В.Ким, 1995 года рождения. Преступление было совершено в момент, когда М.В.Ким покидала место своей работы», — сообщили в дипломатическом представительстве.

Генеральное консульство России в Алматы рассматривает вопрос о материальной поддержке семье убитой женщины.

В начале января в Казахстане начались протесты из-за повышения цен на автомобильное топливо. В некоторых городах, в том числе в Алматы, произошли столкновения с полицией, люди штурмовали правительственные здания и грабили магазины. Власти Казахстана обвинили в беспорядках «террористов». Президент страны Касым-Жомарт Токаев утверждал, что на Алматы напали около 20 тысяч «террористов».