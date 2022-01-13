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Войска ОДКБ покинут Казахстан к 19 января. «Мы свою задачу выполнили», — заявил Путин

Источник: Президент России

Возвращение миротворцев стран ОДКБ из Казахстана, которое должно начаться 13 января, завершится 19 января. Об этом министр обороны России Сергей Шойгу заявил на встрече с президентом страны Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

Начинаем вывод сегодня. Завтра 14-ю бортами выводим все силы наших коллег — Армении, Таджикистана, Белоруссии. Киргизские коллеги выходят — с учетом того, что они рядом, — своим ходом. Далее, в течение пяти дней по мере передачи объектов будет осуществляться вывод и оставшихся миротворческих сил. Планируем завершить всю работу 19 числа.

Путин подчеркнул важность того, что правопорядок в Казахстане удалось восстановить с помощью миротворцев ОДКБ.

По сути, это первая такая операция сил ОДКБ. Объединенными усилиями мы выполнили очень важную задачу. Это позволит руководству Республики Казахстан решать в свободном, в спокойном режиме, в диалоге с обществом вопросы социально-экономического, политического характера. Это очень важно.

«В целом надо возвращаться домой — мы свою задачу выполнили», — добавил президент России.

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2 января в Казахстане начались протесты из-за двукратного повышения цен на топливо. 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев назвал участников протестов террористами и обратился в ОДКБ с просьбой оказать помощь «в преодолении этой террористической угрозы».

Организация отправила в Казахстан миротворческие силы для охраны государственных объектов и помощи местным правоохранительным органам. Всего в Казахстан, по заявлению стран-участниц ОДКБ, прибыли чуть больше двух тысяч миротворцев.

10 января Токаев заявил о восстановлении порядка в Казахстане, а 11 января анонсировал поэтапный вывод миротворческих сил из страны.

Силы ОДКБ в Казахстане

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