Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Возвращение миротворцев стран из Казахстана, которое должно начаться 13 января, завершится 19 января. Об этом министр обороны России Сергей Шойгу заявил на встрече с президентом страны Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

Начинаем вывод сегодня. Завтра 14-ю бортами выводим все силы наших коллег — Армении, Таджикистана, Белоруссии. Киргизские коллеги выходят — с учетом того, что они рядом, — своим ходом. Далее, в течение пяти дней по мере передачи объектов будет осуществляться вывод и оставшихся миротворческих сил. Планируем завершить всю работу 19 числа.

Путин подчеркнул важность того, что правопорядок в Казахстане удалось восстановить с помощью миротворцев ОДКБ.

По сути, это первая такая операция сил ОДКБ. Объединенными усилиями мы выполнили очень важную задачу. Это позволит руководству Республики Казахстан решать в свободном, в спокойном режиме, в диалоге с обществом вопросы социально-экономического, политического характера. Это очень важно.

«В целом надо возвращаться домой — мы свою задачу выполнили», — добавил президент России.

«Медузе» нужна ваша помощь. Прямо сейчас Каждый день наша редакция продолжает работать — вопреки давлению государства и только благодаря вам. Спасибо вам огромное! Это очень воодушевляет. «Медузе» по-прежнему нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите нас.

2 января в Казахстане начались протесты из-за двукратного повышения цен на топливо. 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев назвал участников протестов террористами и обратился в ОДКБ с просьбой оказать помощь «в преодолении этой террористической угрозы».

Организация отправила в Казахстан миротворческие силы для охраны государственных объектов и помощи местным правоохранительным органам. Всего в Казахстан, по заявлению стран-участниц ОДКБ, прибыли чуть больше двух тысяч миротворцев.

10 января Токаев заявил о восстановлении порядка в Казахстане, а 11 января анонсировал поэтапный вывод миротворческих сил из страны.

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!