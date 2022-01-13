Сбербанк отправит половину сотрудников на удаленку с 17 января

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50% сотрудников Сбербанка перейдут на удаленную работу с понедельника, 17 января. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление главы банка Германа Грефа.

«Очень заразная штука [омикрон]. Мы с понедельника отправляем 50% [сотрудников] на удаленку, и все совещания переводим в виртуальный [режим]» — цитирует Грефа издание.

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Объявление главы Сбербанка последовало за рядом заявлений российских высокопоставленных чиновников и президента страны о неизбежном росте заболеваемости COVID-19 в России из-за варианта коронавируса омикрон. По мнению Владимира Путина, у России «есть пара недель», чтобы подготовиться к новой вспышке заболеваемости.

13 января суточные показатели заболеваемости коронавирусом в России достигли максимума за последние две недели. По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, за последние сутки в стране выявили 21 155 новых случаев инфекции.

Среди регионов по суточному приросту заболевших лидирует Москва. 13 января этот показатель в столице достиг 5 490 заболевших. При этом до 7 января ежедневно сообщалось о менее чем двух тысячах случаях.

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