«Мемориал» закрыл конкурс школьных исторических работ, который проводился с 1999 года
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Историко-просветительское общество «Международный Мемориал» объявило о закрытии школьного конкурса «Человек в истории. Россия — ХХ век». Об этом «Коммерсанту» рассказал глава правления организации Ян Рачинский.
«Мы с большим сожалением вынуждены объявить, что в 2021-2022 году конкурс „Человек в истории. Россия — XX век“ проводиться не будет. Мы благодарим вас за прекрасные работы, которые мы получали на протяжении 22 лет, и надеемся, что вы продолжите ваши исследования», — говорится в объявлении организаторов конкурса.
По словам Рачинского, впервые в организации задумались о «приостановлении просветительской работы в прежнем формате» летом 2021, когда из-за пандемии коронавируса победителей конкурса и их наставников не получилось пригласить в Москву на награждение и семинары. Окончательное решение о закрытии было принято после того, как в декабре Верховный суд России постановил ликвидировать организацию.
Глава правления «Мемориала» не исключил, что конкурс «воскреснет» в будущем, если власти откажутся от ликвидации организации. «Либо если мы найдем кого-то, кто захочет подхватить нашу работу», — добавил Рачинский.
Конкурс исторических работ старшеклассников «Человек в истории. Россия — ХХ век» проводился с 1999 года. К 2021 году в нем приняли участие более 45 тысяч школьников. За время существования конкурса председателями жюри были Сигурд Шмидт, Светлана Алексиевич и Людмила Улицкая, а сам он всегда на две трети финансировался российским государством, утверждают в "Мемориале".
После того как в 2016 году "Мемориал" объявили в России «иностранным агентом», на участников церемонии награждения победителей конкурса в Москве было совершено нападение. По данным СМИ, активисты НОД закидали их яйцами и зеленкой. В НОД свою причастность отрицали.
12 января в Минпросвещения прокомментировали обращение общественной организации «Ветераны России», которая потребовала прекратить участие российских школьников в конкурсе «Мемориала». Замглавы ведомства Денис Грибов заявил, что школы не выстраивают отношений с организациями, которые подлежат ликвидации. По его словам, те, кто организовывает школьные программы, «должны следить за тем, чтобы дети не попадали под влияние ликвидированных или запрещенных организаций».