Компанию Natura Siberica возглавил бывший топ-менеджер АФК «Система». Первая жена основателя бренда стала его советником

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Гендиректором структур производителя косметики Natura Siberica стал бывший исполнительный директор АФК «Система» Феликс Либ, а его советником — Ирина Трубникова, первая жена основателя бренда Андрея Трубникова. Об этом «Коммерсанту» рассказали представители компании и корпорации, а также подтвердил сам Либ.

Natura Siberica — инвестиционно привлекательный бизнес, в котором корпорация видит большой потенциал, сообщил представитель «Системы» Сергей Копытов. «Мы находимся в диалоге со всеми заинтересованными сторонами», — добавил он.

В ближайших планах руководства Natura Siberica — оптимизация производства, оптовых и розничных продаж, вывод на рынок новых продуктов и обновление маркетинговой стратегии, сообщил Либ. Трубникова отметила, что разделяет его взгляды на развитие компании, а «особые надежды» связывает с интересом к бизнесу АФК «Система».

В Natura Siberica, в свою очередь, сообщили, что в 2022 году снова заработало флагманское производство в Дмитрове, возобновлены поставки сырья и восстановлены логистические цепочки.

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты считают, что назначение Феликса Либа можно расценивать как подтверждение готовящегося вхождения «Системы» в капитал Natura Siberica, которая рассматривается корпорацией как выгодная долгосрочная инвестиция. По их оценкам, на данный момент стоимость косметической компании достигает 70–100 миллионов долларов. Основатель Natura Siberica Андрей Трубников оценивал ее в 500 миллионов долларов.

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Компания по производству и продаже косметики Natura Siberica была основана бизнесменом Андреем Трубниковым в 2008 году. Среди ее брендов — Natura Siberica, «Рецепты бабушки Агафьи» и Organic Kitchen. После смерти Трубникова в январе 2021-го его многочисленные наследники не смогли договориться об управлении компанией, из-за чего начался корпоративный конфликт. В августе приостановили производство Natura Siberica, в сентябре закрыли часть магазинов. В ноябре The Bell со ссылкой на источники сообщил, что наследники практически достигли договоренностей по мирному разделу бизнеса.

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