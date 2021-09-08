Natura Siberica объявила о возобновлении работы части магазинов. Они закрылись из-за спора наследников основателя компании
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Natura Siberica с 8 сентября возобновила работу части своих магазинов в России. Об этом журналу Forbes сообщил президент компании Сергей Буйлов.
По его словам, к работе вернулись магазины сети Organic Shop. Магазины под вывеской Natura Siberica пока остаются закрытыми.
Natura Siberica сообщила о закрытии магазинов 1 сентября. Причиной стало то, что Ирина Трубникова — первая жена создателя Natura Siberica Андрея Трубникова, умершего в начале 2021 года, — запретила основному юрлицу компании использование товарных знаков Natura Siberica, «Рецепты бабушки Агафьи», Organic Kitchen и других. Сама Трубникова объяснила сбои в работе компании ошибками нового руководства.
В России расположены 39 магазинов Organic Shop и 41 магазин Natura Siberica. Во вновь открывшихся торговых точках представлен ограниченый ассортимент товаров, на которые не распространяются ограничения, связанные с товарными знаками, заявили «Медузе» в компании. В разговоре с Forbes представители Natura Siberica подчеркнули, что пытаются восстановить продажи всей линейки своей продукции.