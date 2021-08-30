Бывшая жена основателя Natura Siberica вернула контроль над имуществом компании. Производство остановлено

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Имущество Natura Siberica передано под контроль бывшей жены основателя компании Андрея Трубникова Ирине Трубниковой, сообщает The Bell.

Трубникова, как стало известно изданию, назначена ответственной за сохранность имущества Natura Siberica, арестованного в рамках иска, связанного с пожаром на одной из производственных площадок компании.

В свою очередь генеральный директор Сергей Буйлов, который спорит с Трубниковой за контроль над компанией, заявил, что ее представители не пустили сотрудников на завод — производство остановлено и Natura Siberica терпит убытки.

Представители Трубниковой заверили The Bell, что производство возобновится 31 августа после завершения описи имущества.

Основатель Natura Siberica Андрей Трубников умер в январе 2021 года. Его многочисленные наследники не смогли договориться об управлении компанией, из-за чего начался корпоративный конфликт. В середине августа сотрудники Natura Siberica заявили о попытке рейдерского захвата и выразили протест против назначения Сергея Буйлова руководителем компании. 20 августа стало известно, что более 100 сотрудников собираются покинуть компанию, если корпоративный спор не будет разрешен в пользу Ирины Трубниковой.

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