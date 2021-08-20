Сотрудники Natura Siberica сообщили о массовых увольнениях из компании. Ранее они устроили митинг против рейдерского захвата бренда
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.Что это за сообщение и почему оно повсюду на «Медузе»?
По меньшей мере 57 сотрудников московского офиса компании Natura Siberica, выпускающей косметику, 18 и 19 августа написали заявления об увольнении. Об этом сообщает vc.ru, ссылаясь на несколько источников в компании.
По словам одного из собеседников издания, еще около 100 человек ушли в отпуск и собираются уволиться, если корпоративный конфликт, начавшийся после смерти основателя Natura Siberica Андрея Трубникова, не разрешится в пользу его первой жены, соучредителя и замгендиректора компании Ирины Трубниковой. С учетом всех уволившихся сотрудников и тех, кто ушел в отпуск, в центральном офисе компании не хватает 60% работников, сказал источник vc.ru.
О массовых увольнениях изданию также рассказала руководитель отдела развития Natura Siberica Ирина Рыпа. По ее словам, из ее отдела решил уволиться 21 сотрудник. Также заявления на увольнение написали руководители и сотрудники отдела технологов и отдела снабжения. Источники издания также сообщили об увольнении ряда топ-менеджеров компании.
Ирина Рыпа сообщила, что уходящие сотрудники не смогли договориться об увольнении без отработки, поэтому будут работать еще две недели. Она отметила, что из-за увольнений, отпусков и отсутствия ключевых сотрудников работа парализована. «Я даже не могу документы поставщикам отправить: подписать не у кого. Не понимаю смысла отработки двух недель», — говорит она.
Рыпа добавила, что президент компании Сергей Буйлов, под руководством которого не хотят работать сотрудники, «оказывает психологическое давление, угрожает дисциплинарными взысканиями и даже уголовным преследованием».
Ирина Трубникова посоветовала сотрудникам брать отпуска, чтобы «переждать» корпоративный конфликт, утверждает Ирина Рыпа. По ее словам, Трубникова пообещала вернуть всех уволившихся сотрудников, как только ситуация разрешится.
В январе 2021 года умер основатель Natura Siberica Андрей Трубников. Его многочисленные наследники не смогли договориться об управлении компанией, из-за чего начался корпоративный конфликт.
12 августа сотрудники Natura Siberica заявили о попытке рейдерского захвата компании, а на другой день устроили митинг возле офиса компании. Сотрудники также выступили против назначения Сергея Буйлова на пост президента компании. Буйлов заявил, что «итальянская забастовка» началась задолго до его назначения, и обвинил бывшее руководство в управленческих ошибках.