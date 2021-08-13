Сотрудники Natura Siberica заявили о попытке рейдерского захвата компании через восемь месяцев после смерти основателя
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.Что это за сообщение и почему оно повсюду на «Медузе»?
Сотрудники Natura Siberica, занимающейся выпуском косметики, объявили в официальном инстаграме и на сайте бренда о попытке рейдерского захвата компании.
В открытом письме сообщается, что в августе на пост президента компании был назначен Сергей Буйлов. Такое кадровое решение было принято новым гендиректором Дмитрием Ганзером.
О назначении Буйлова на пост, который, как указывается в обращении, не предусмотрен уставом, не были поставлены в известность наследники основателя Natura Siberica Андрея Трубникова, умершего в январе 2021 года.
Буйлов, указывается в открытом письме, работал в Natura Siberica при Трубникове, но был уволен основателем компании «за профнепригодность».
Первым распоряжением нового руководства стало отключение пропусков на территорию офиса основателю и учредителю компании Ирине Юрьевне Трубниковой, ее сыну и наследнику А.В. Трубникова Дмитрию Трубникову, а также ведущим сотрудникам компании, отвечающим за ключевые направления: всем главным бухгалтерам, начальнику отдела снабжения, директору по международным продажам, руководителю службы безопасности и руководителю отдела регистрации товарных знаков.
Также было отменено решение о переводе части сотрудников на удаленную работу, введенное из-за пандемии. 11 августа такие сотрудники были лишены доступа в рабочую сеть, что, как подчеркивается в письме, привело к остановке работы нескольких магазинов, подключенных к базам онлайн.
«Методы грубого рейдерского захвата компании на этот раз настолько очевидны, что их невозможно скрыть, объяснить или оправдать», — заявляют авторы письма и объявляют, что отказываются работать под руководством нового президента, применяющего подобные методы в отношении сотрудников и наследников Трубникова.
Письмо с отказом работать под руководством нового президента, по состоянию на вечер 11 августа, подписали 164 человека, сообщает РБК.
Новые президент и гендиректор Natura Siberica пока открытое письмо сотрудников не прокомментировали.
В России, сообщается на официальном сайте компании, работает более 40 точек под брендом Natura Siberica. Этой группе компаний еще принадлежат магазины под брендом Organic Shop. Фирменные магазины Natura Siberica также открыты в других странах мира, в том числе в Испании, Сербии и Гонконге, а продукция компании представлена на многих зарубежных рынках.