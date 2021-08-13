Сотрудники Natura Siberica заявили о попытке рейдерского захвата компании через восемь месяцев после смерти основателя

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Сотрудники Natura Siberica, занимающейся выпуском косметики, объявили в официальном инстаграме и на сайте бренда о попытке рейдерского захвата компании.

В открытом письме сообщается, что в августе на пост президента компании был назначен Сергей Буйлов. Такое кадровое решение было принято новым гендиректором Дмитрием Ганзером.

О назначении Буйлова на пост, который, как указывается в обращении, не предусмотрен уставом, не были поставлены в известность наследники основателя Natura Siberica Андрея Трубникова, умершего в январе 2021 года.

Буйлов, указывается в открытом письме, работал в Natura Siberica при Трубникове, но был уволен основателем компании «за профнепригодность».

Первым распоряжением нового руководства стало отключение пропусков на территорию офиса основателю и учредителю компании Ирине Юрьевне Трубниковой, ее сыну и наследнику А.В. Трубникова Дмитрию Трубникову, а также ведущим сотрудникам компании, отвечающим за ключевые направления: всем главным бухгалтерам, начальнику отдела снабжения, директору по международным продажам, руководителю службы безопасности и руководителю отдела регистрации товарных знаков.

Также было отменено решение о переводе части сотрудников на удаленную работу, введенное из-за пандемии. 11 августа такие сотрудники были лишены доступа в рабочую сеть, что, как подчеркивается в письме, привело к остановке работы нескольких магазинов, подключенных к базам онлайн.

«Методы грубого рейдерского захвата компании на этот раз настолько очевидны, что их невозможно скрыть, объяснить или оправдать», — заявляют авторы письма и объявляют, что отказываются работать под руководством нового президента, применяющего подобные методы в отношении сотрудников и наследников Трубникова.

Письмо с отказом работать под руководством нового президента, по состоянию на вечер 11 августа, подписали 164 человека, сообщает РБК.

Новые президент и гендиректор Natura Siberica пока открытое письмо сотрудников не прокомментировали.

В России, сообщается на официальном сайте компании, работает более 40 точек под брендом Natura Siberica. Этой группе компаний еще принадлежат магазины под брендом Organic Shop. Фирменные магазины Natura Siberica также открыты в других странах мира, в том числе в Испании, Сербии и Гонконге, а продукция компании представлена на многих зарубежных рынках.

Читайте также

Умер создатель Natura Siberica Андрей Трубников «Медуза» вспоминает, как ему удалось создать мировой косметический бренд

Читайте также

Умер создатель Natura Siberica Андрей Трубников «Медуза» вспоминает, как ему удалось создать мировой косметический бренд

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег