Суд наложил арест на «Рецепты бабушки Агафьи», Organic Shop и другие бренды Natura Siberica. По иску на 4,5 миллиарда рублей

На бренды производителя косметики Natura Siberica наложен обеспечительный арест в рамках иска на 4,5 миллиарда рублей, пишет The Bell.

Арестованы 65 брендов компании, в том числе «Рецепты бабушки Агафьи» и Organic Shop.

Иск был подан 7 мая ООО «Эн+ Рециклинг» к основному юридическому лицу Natura Siberica — компании «Первое решение». «Эн+ Рециклинг» входит в En+ Олега Дерипаски

Как сообщил представитель «Первого решения», иск связан с пожаром, который произошел в марте в подмосковном городе Дмитров на заводе «Эн+ Рециклинг», помещения которого арендовала эта компания.

«Первое решение» считает, что пожар случился не по ее вине и не в производственной зоне, а в другом помещении, арендованном ею.

Компания подала к «Эн+ Рециклинг» встречный иск на 490 миллионов рублей, в такую сумму оценена стоимость уничтоженного пожаром сырья и материалов.

«Что касается суммы иска со стороны ООО „Эн+ Рециклинг“, то мы считаем ее абсолютно нереалистичной и до настоящего момента не подтвержденной какими-либо расчетами», — заявил представитель производителя косметики.

4,5 миллиарда рублей, отмечает The Bell, примерно половина годовой выручки «Первого решения».

Судебное заседание по иску «Эн+ Рециклинг» назначено на 27 июля, по встречному иску «Первого решения» — на 17 августа.

На начало 2020 года в России работало 45 точек под брендом Natura Siberica (11 магазинов сети работают за границей) и 41 — под брендом Organic Shop. Основатель компании Андрей Трубников в апреле говорил в интервью РБК, что из-за карантина, введенного из-за коронавируса, компания может навсегда закрыть треть своих торговых точек. В начале июля, также в интервью РБК, Трубников впервые заявил о возможной продаже доли в бизнесе стратегическому инвестору, отметив, что хочет сохранить контрольный пакет.