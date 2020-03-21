В Подмосковье загорелся склад алюминиевого завода. Огонь распространился на 60 тысяч квадратных метров

В подмосковном Дмитрове загорелся склад алюминиевого завода, площадь пожара достигла 60 тысяч квадратных метров (80% здания). Об этом со ссылкой на МЧС сообщает «Интерфакс».

Из-за возгорания обрушилась кровля, передает РИА Новости. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

МЧС отправило в Дмитров авиацию и пожарный поезд, пока огонь на складе тушат 113 человек и 35 единиц техники.