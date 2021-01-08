Умер основатель «Рецептов бабушки Агафьи» и Natura Siberica Андрей Трубников

Создатель косметических брендов «Рецепты бабушки Агафьи» и Natura Siberica бизнесмен Андрей Трубников умер в возрасте 61 года.

Михаил Джапаридзе / ТАСС

Смерть Трубникова подтвердил РБК его пресс-секретарь, не став пока сообщать никаких подробностей. Известно лишь, что Трубников умер 7 января в своем доме в Подмосковье.

Андрей Трубников запустил бренд «Рецепты бабушки Агафьи» в 2002 году, спустя шесть лет появилась марка Natura Siberica, в 2012 году — одноименная розничная сеть, напоминает РБК. Среди других торговых марок, принадлежащих Трубникову и его семье через ООО «Первое решение», Organic Kitchen и Planeta Organica.

На начало 2020 года в России работало 45 точек под брендом Natura Siberica (11 магазинов сети работают за границей) и 41 — под брендом Organic Shop. Совокупная выручка производителя косметики и ретейлера в 2019 году, по собственным данным, составила 14 миллиардов рублей.

Основатель компании Андрей Трубников в апреле говорил в интервью РБК, что из-за карантина, введенного из-за коронавируса, компания может навсегда закрыть треть своих торговых точек, а в начале июля заявлял о возможной продаже доли в бизнесе стратегическому инвестору при условии сохранения за собой контрольного пакета.