Бывшего главу Комитета нацбезопасности Казахстана Карима Масимова заподозрили в попытке насильственного захвата власти

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Бывший глава Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Карим Масимов, которого во время массовых протестов обвинили в государственной измене, дополнительно стал фигурантом уголовного дела о попытке насильственного захвата власти, сообщается на сайте КНБ.

«Начаты досудебные расследования по фактам действий, направленных на насильственный захват власти, и превышения должностных полномочий», — сказано в сообщении комитета.

Кроме Масимова в этих преступлениях подозревают директора службы спецназначения «А» (спецназа КНБ) Ануара Садыкулова и заместителя главы КНБ Даулета Ергожина. Они задержаны.

«Медузе» нужна ваша помощь. Прямо сейчас Каждый день наша редакция продолжает работать — вопреки давлению государства и только благодаря вам. Спасибо вам огромное! Это очень воодушевляет. «Медузе» по-прежнему нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите нас.

6 января в отношении Масимова начали расследование по делу о государственной измене, что предусматривает до 15 лет колонии с лишением гражданства. 11 января Масимова заключили под стражу.

Карим Масимов в разные годы возглавлял правительство Казахстана, руководил администрацией президента и работал на посту помощника президента. В 2016 году он стал председателем Комитета нацбезопасности.

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!