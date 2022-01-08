Бывший глава Комитета нацбезопасности Казахстана Карим Масимов задержан по подозрению в госизмене

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Комитет нацбезопасности (КНБ) Казахстана объявил о задержании по подозрению в государственной измене бывшего главы этого ведомства Карима Масимова.

В сообщении, опубликованном на сайте КНБ 8 января, говорится, что досудебное расследование «по факту государственной измены» в отношении Масимова было начато 6 января. В этот же день Масимов «и другие лица» были задержаны и помещены в изолятор временного содержания. «Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит», сообщил КНБ.

Дело о госизмене возбуждено по ч.1 ст. 175 УК Казахстана, предусматривающей максимальное наказание в виде лишения свободы на 15 лет с лишением гражданства.

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Масимов занимал пост главы КНБ с сентября 2016 года до 6 января 2022 года. Он был отправлен в отставку на фоне массовых протестов, начавшихся в Казахстане. До назначения на пост председателя КНБ Масимов в разные годы был премьер-министром Казахстана, руководителем администрации президента, помощником президента.

«Интерфакс» обращает внимание на то, что 6 января Масимов присутствовал на совещании Совета безопасности под председательством президента Касым-Жомарта Токаева.

В Казахстане с начала января проходят массовые акции протеста против роста цен на топливо. Из-за протестов правительство было отправлено в отставку. Первый президент страны Нурсултан Назарбаев был смещен с поста главы Совета безопасности Казахстана, его место занял действующий президент.

В Казахстане объявлен режим ЧП, введен комендантский час. По просьбе президента Касым-Жомарта Токаева в страну направлены миротворческие подразделения по линии Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в том числе из России.

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