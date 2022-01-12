В Брюсселе начались переговоры России и НАТО

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В Брюсселе началось заседание Совета Россия — НАТО по гарантиям безопасности в Европе, сообщает РИА Новости.

В переговорах участвуют генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, постоянные представители 30 государств альянса в Брюсселе и первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман. Российскую делегацию на консультациях возглавляют заместитель министра иностранных дел Александр Грушко и заместитель министра обороны Александр Фомин.

После встречи Столтенберг собирается дать пресс-конференцию, запланированную на 15:30 по Москве, Грушко пообщается с журналистами в 18:00.

10 января в Женеве прошли переговоры России и США по гарантиям безопасности. На 13 января в Вене запланированы переговоры представителей России и ОБСЕ.

Переговоры о гарантиях безопасности в Европе начались после сообщений о стягивании российских войск к границам Украины. Западные страны опасаются возможного вторжения России на территорию Украины. Москва отрицает, что планирует вторжение.

На фоне новостей о сосредоточении российских войск у границ Украины Россия направила США и их союзникам проект договора о гарантиях безопасности. Москва среди прочего предложила исключить присоединение Украины и других постсоветских стран к НАТО. Вашингтон еще до начала переговоров не согласился с некоторыми предложениями Москвы.

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