США не согласились с предложениями России по гарантиям безопасности с НАТО

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Власти США не согласны с некоторыми предложениями России по взаимным гарантиям безопасности с НАТО, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Мы работаем над дипломатическими переговорами. Россия выдвинула ряд предложений: с некоторыми из них мы согласны, а с некоторыми, определенно, не согласны, например, касающимися НАТО — это хороший пример. И мы работаем над тем, чтобы окончательно определить, как они (предложения) будут выглядеть. Мы также согласны, что дипломатические переговоры — правильный путь вперед.

Псаки также отвергла обвинения президента России Владимира Путина в адрес США и их союзников в эскалации напряженности вокруг Украины. «Факты — забавная вещь, и факты ясно показывают, что единственная агрессия, которую мы наблюдаем на границе России и Украины, — это наращивание русскими военной группировки и воинственная риторика лидера России», — сказала представитель Белого дома.

Переговоры США и России по гарантиям безопасности могут пройти в январе, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации президента США. Джен Псаки при этом сказала, что точная дата и место проведения пока не определены. Она отрицает, что переговоры могут пройти в Женеве, как ранее 23 декабря заявил Владимир Путин.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с США и НАТО о взаимных гарантиях безопасности. Российские власти, среди прочего, предложили НАТО исключить присоединение Украины и других постсоветских стран к альянсу, а также отказаться от любой военной деятельности в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии.

Переговоры о гарантиях безопасности в Европе начались на фоне увеличения численности российских войск на границе с Украиной. Западные страны опасаются, что Россия готовит вторжение в начале 2022 года. В Кремле это отрицают и называют сообщения о подготовке к военным действиям в Украине «пустым, безосновательным нагнетанием напряженности».

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