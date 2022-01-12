Conflict Intelligence Team: на запад России свозят технику с баз всех четырех армий Восточного военного округа

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За последнюю неделю аналитики из Conflict Intelligence Team (CIT) нашли в социальных сетях около 30 видео, которые свидетельствуют о переброске военнослужащих и техники из Сибири и с Дальнего Востока в западные регионы России.

В роликах техника «запечатлена на автодорогах, в процессе погрузки на железнодорожные платформы и на эшелонах, движущихся на запад». На платформах заметили грузовики, автозаправщики, боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган». Аналитики предполагают, что в один из роликов попали зенитный ракетный комплекс «Тор» или зенитная самоходная установка «Шилка».

БМ-21 Град Восточного военного округа [архивная копия] CIT

БМП Восточного военного округа [архивная копия] CIT

Вместе с техникой в пассажирских и товарных вагонах едут военные, считают в CIT. Сколько их, пока не установили.

Аналитики определили несколько пунктов отправки техники: Улан-Удэ (Бурятия), Борзя (Забайкальский край), Белогорск (Амурская область) и Уссурийск (Приморский край). В связи с этим в CIT предположили, что техника относится к соединениям всех четырех армий Восточного военного округа.

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Западные СМИ со ссылкой на источники уже несколько месяцев сообщают, что Россия концентрирует войска вблизи Украины, и предполагают, что речь может идти о подготовке вторжения. По данным The New York Times, из-за погодных условий операция может начаться не раньше февраля. В Москве эти подозрения отрицают.

На этом фоне в Европе начались переговоры о гарантиях безопасности. 10 января в Женеве эта тема обсуждалась делегациями России и США, 12 января в Брюсселе проходит заседание Совета Россия — НАТО. На 13 января в Вене запланированы переговоры представителей России и ОБСЕ.

11 января Минобороны России объявило, что в регионах, граничащих с Украиной, пройдут учения Западного военного округа с участием трех тысяч военных и 300 единиц военной техники.

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