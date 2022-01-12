Conflict Intelligence Team: на запад России свозят технику с баз всех четырех армий Восточного военного округа
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За последнюю неделю аналитики из Conflict Intelligence Team (CIT) нашли в социальных сетях около 30 видео, которые свидетельствуют о переброске военнослужащих и техники из Сибири и с Дальнего Востока в западные регионы России.
В роликах техника «запечатлена на автодорогах, в процессе погрузки на железнодорожные платформы и на эшелонах, движущихся на запад». На платформах заметили грузовики, автозаправщики, боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган». Аналитики предполагают, что в один из роликов попали зенитный ракетный комплекс «Тор» или зенитная самоходная установка «Шилка».
Вместе с техникой в пассажирских и товарных вагонах едут военные, считают в CIT. Сколько их, пока не установили.
Аналитики определили несколько пунктов отправки техники: Улан-Удэ (Бурятия), Борзя (Забайкальский край), Белогорск (Амурская область) и Уссурийск (Приморский край). В связи с этим в CIT предположили, что техника относится к соединениям всех четырех армий Восточного военного округа.
Такое широкое задействование сил, а также то, что некоторые эшелоны были замечены уже в Новосибирске и Кемерово (то есть за пределами ВВО), не позволяет объяснить переброску местными учениями. Учитывая, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев недавно объявил о выводе сил ОДКБ из страны, представляется наиболее вероятным, что техника присоединится к силам, сосредоточенным в Крыму и в регионах, граничащих с Украиной.
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