В Алматы во время протестов погиб гражданин Кыргызстана. Еще не менее 40 граждан этой страны были задержаны

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

7 января во время протестов в Алматы погиб гражданин Кыргызстана 1989 года рождения. Об этом сообщило министерство иностранных дел страны.

«Проводится работа по выявлению возможных фактов гибели других граждан Кыргызской республики в ходе столкновений», — сказали в пресс-службе ведомства.

В свою очередь в аппарате омбудсмена Кыргызстана «Интерфаксу» сообщили, что в казахстанском городе Шымкент во время протестов задержали 38 уроженцев Кыргызстана.

Причины задержания пока неизвестны. В аппарат омбудсмена обратились родственники только одного задержанного. Он работал на рынке в Шымкенте и не принимал участия в беспорядках. Во время допроса его подвергли избиению. Сейчас он находится в тяжелом состоянии без доступа к медицинской помощи, заявили в аппарате омбудсмена.

МИД Кыргызстана заявил, что граждан страны в Шыкменте задержали для проверки, позднее их отпустили. Сколько уроженцев Кыргызстана было задержано в других городах Казахстана, МИД не уточнил. Но отметил, что отправил казахстанской стороне ноту в связи с задержаниями «Юбурова Закира и других граждан республики».

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за двукратного повышения цен на автомобильное топливо. Они сопровождались столкновениями с полицией, захватом административных зданий, грабежами магазинов и банкоматов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и руководителя Комитета нацбезопасноста Казахстана (позже он был задержан по подозрению в госизмене), сместил с поста главы Совета безопасности первого президента Нурсултана Назарбаева и позвал в страну войска ОДКБ.

10 января Токаев заявил, что Казахстан атаковали организованные террористы, но порядок в стране уже восстановлен. В результате столкновений погибли 16 полицейских и двое военных. Число погибших среди гражданского населения официально не названо до сих пор. Известно лишь, что среди них не менее трех детей.

Что произошло в Казахстане (версия властей)

На Казахстан, как гиены, напали террористы (но кто их отправил, неизвестно) Президент Касым-Жомарт Токаев объясняет протесты в стране. Максимально коротко

Что произошло в Казахстане (версия властей)

На Казахстан, как гиены, напали террористы (но кто их отправил, неизвестно) Президент Касым-Жомарт Токаев объясняет протесты в стране. Максимально коротко

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!