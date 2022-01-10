В Алматы во время протестов погиб гражданин Кыргызстана. Еще не менее 40 граждан этой страны были задержаны
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7 января во время протестов в Алматы погиб гражданин Кыргызстана 1989 года рождения. Об этом сообщило министерство иностранных дел страны.
«Проводится работа по выявлению возможных фактов гибели других граждан Кыргызской республики в ходе столкновений», — сказали в пресс-службе ведомства.
В свою очередь в аппарате омбудсмена Кыргызстана «Интерфаксу» сообщили, что в казахстанском городе Шымкент во время протестов задержали 38 уроженцев Кыргызстана.
Причины задержания пока неизвестны. В аппарат омбудсмена обратились родственники только одного задержанного. Он работал на рынке в Шымкенте и не принимал участия в беспорядках. Во время допроса его подвергли избиению. Сейчас он находится в тяжелом состоянии без доступа к медицинской помощи, заявили в аппарате омбудсмена.
МИД Кыргызстана заявил, что граждан страны в Шыкменте задержали для проверки, позднее их отпустили. Сколько уроженцев Кыргызстана было задержано в других городах Казахстана, МИД не уточнил. Но отметил, что отправил казахстанской стороне ноту в связи с задержаниями «Юбурова Закира и других граждан республики».
Протесты в Казахстане начались 2 января из-за двукратного повышения цен на автомобильное топливо. Они сопровождались столкновениями с полицией, захватом административных зданий, грабежами магазинов и банкоматов.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и руководителя Комитета нацбезопасноста Казахстана (позже он был задержан по подозрению в госизмене), сместил с поста главы Совета безопасности первого президента Нурсултана Назарбаева и позвал в страну войска ОДКБ.
10 января Токаев заявил, что Казахстан атаковали организованные террористы, но порядок в стране уже восстановлен. В результате столкновений погибли 16 полицейских и двое военных. Число погибших среди гражданского населения официально не названо до сих пор. Известно лишь, что среди них не менее трех детей.