Tesla продала почти миллион электрокаров за 2021 год

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В 2021 году Tesla произвела 930 422 и продала 936 172 электрокара, говорится в отчете компании. Эти показатели почти в два раза больше прошлогодних. В 2020-м Tesla произвела и продала 509 737 и 499 550 электромобилей соответственно.

В четвертом квартале 2021 года поставки Tesla составили 308 600 электромобилей, следует из отчета. Как отмечает CNBC, это квартальный рекорд, который превзошел ожидания аналитиков Уолл-стрит. Согласно консенсус-прогнозу FactSet, предполагалось, что поставки Tesla в четвертом квартале достигнут 267 тысяч электрокаров, а за год — 897 тысяч.

Всего за последний год компания выпустила 24 390 седанов Model S и кроссоверов Model X, а продала — 24 964 таких электромобилей. Машин из новых серий — Model 3 и Model Y — было произведено 906 032 штуки, а продано — 911 208.

«Прекрасная работа команды Tesla по всему миру!», — прокомментировал в твиттере результаты компании ее основатель Илон Маск.

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В конце сентября Илон Маск заявил о планах увеличить объем продаж Tesla до 20 миллионов электрокаров в год в течение следующих девяти лет.

В октябре капитализация Tesla превысила триллион долларов. На фоне роста акций компании Маск стал самым богатым человеком на планете. В начале ноября состояние основателя Tesla превысило 300 миллиардов долларов. Сейчас Forbes в своем рейтинге, обновляемом в реальном времени, оценивает состояние Маска в 271,7 миллиарда долларов, Bloomberg — в 270 миллиардов.

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