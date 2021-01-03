Компания Tesla в 2020 году продала 499 550 электромобилей, говорится в отчете производителя.

Компания почти выполнила цель, которую ранее поставил основатель и гендиректор Tesla Илон Маск — он рассчитывал, что за год будет продано 500 тысяч электрокаров.

В четвертом квартале компания поставила 180 570 автомобилей, что больше, чем рассчитывали аналитики, которые ожидали поставок 174 тысяч электрокаров, отмечает Financial Times.

За год Tesla произвела 509 737 электромобилей.

Акции Tesla закончили 2020 год на рекордно высоком уровне после того, как в декабре компанию включили в индекс S&P 500. За год акции Tesla выросли на 740% и сейчас стоят свыше 700 долларов за одну ценную бумагу.

Основатель Tesla Илон Маск занимает второе место в рейтинге миллиардеров по версии Bloomberg. Аналитики оценивают состояние Маска в 170 миллиардов долларов.