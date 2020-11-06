Компания Илона Маска Tesla начала продавать брендированную текилу. Напиток появился в продаже в официальном онлайн-магазине компании 6 ноября.

Tesla Tequila продается в бутылке 0,75 литра в форме электрической молнии, ее цена составляет 250 долларов США. Несмотря на высокую цену и ограничение в две бутылки на одного покупателя уже через несколько часов вся текила была раскуплена. Доставить ее Tesla обещает до конца года; когда в продаже появится новая партия, неясно.

О том, что у Tesla может появиться своя текила, Илон Маск в шутку говорил в твиттере 1 апреля 2018 года. Тогда в одном твите он сначала написал, что «несмотря на многочисленные попытки привлечь деньги, включая самую отчаянную — массовую распродажу пасхальных яиц», Tesla стала «полным банкротом». В другом твите он опубликовал свое фото, на котором он опирается на Model 3 — в подписи он написал, что «Илон был найден лежащим в окружении бутылок ».

С того первоапрельского твита капитализация Tesla выросла более чем в семь раз.

Tesla не впервые иронизирует над людьми, которые скептически относятся к ее перспективам и предрекают ей банкротство. Летом на сайте Tesla в продаже появились атласные шорты, продававшиеся по цене 69 долларов 42 цента. Словом shorts на финансовом рынке обозначают держателей коротких позиций, которые играют на понижение, расcчитывая получить прибыль на падении стоимости компании.