Tesla начала продавать на своем сайте короткие шорты за 69 долларов. Это насмешка Илона Маска над спекулянтами, не верящими в успех компании

Tesla

На официальном сайте автопроизводителя Tesla в продажу поступили спортивные шорты.

Шорты Tesla красного цвета, на их задней стороне вышита надпись «S3XY» — это является отсылкой к автомобилям компании Model S, Model 3, Model X и Model Y. В описании товара сказано, что он изготовлен из атласной ткани и будет выпущен ограниченным тиражом.

В начале июля Илон Маск обещал выпустить шорты, когда капитализация компании превысит 200 миллиардов долларов. Судя по всему, это ирония над инвесторами, которые скептически относились к перспективам Tesla. По-английски слово shorts означает держателей коротких позиций на рынке, играющих на понижение: они берут в долг у брокеров акции и продают их в надежде купить по более низкой цене и, таким образом, получить прибыль на падении стоимости компании.

Шорты стоят 69 долларов 42 цента (на сайте цена в долларах указана с точностью до трех знаков после запятой — $69,420). Это может быть отсылкой к шутке Маска о том, что он родился спустя 69 дней после 20 апреля (4/20, это число также является символом употребления марихуаны).

В 2018 году Маск написал твит о том, что планирует выкупить акции Tesla по цене 420 долларов за штуку, что привело к их резкому подорожанию (на тот момент они стоили около 350 долларов). Позже бизнесмен назвал свой твит шуткой — ему пришлось заплатить штраф по иску Комиссии по ценным бумагам и биржам США о намеренном введении участников рынка в заблуждение и уйти с поста главы совета директоров компании.

Сейчас акции Tesla стоят 1208 долларов. За год компания подорожала почти в шесть раз.