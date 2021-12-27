Владелец Tesla пожалел 20 тысяч евро на ремонт и взорвал электромобиль динамитом. А за руль усадил манекен Илона Маска

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Владелец Tesla Model S 2013 года Туомас Катайнен из Финляндии эффектно избавился от своей машины. Сделал он это не просто чтобы развлечь зрителей на ютьюбе, но и чтобы сгладить горечь разочарования от использования машины Илона Маска.

Pommijätkät

В ролике он объяснил, что после 1,5 тысячи пройденных километров автомобиль стал часто ломаться. В автоцентре выяснилось, что электрокар не починить без полной замены батареи. Чтобы поставить новую, нужно заплатить 20 тысяч евро (разумеется, никакая гарантия на машину 2013 года уже не распространяется).

Тогда Туомас решил красиво попрощаться с бесполезной машиной — то есть взорвать Tesla в заброшенном карьере. У группы техников ушло около 30 килограммов динамита, чтобы обвязать кузов. Внутрь машины они усадили манекен с лицом основателя компании Илона Маска. Туомас остался доволен результатом — по его словам, он «никогда не получал такого удовольствия от Tesla».

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