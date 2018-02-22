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Изобретатели превратили автомобиль в гигантскую компьютерную мышку

Meduza
11:15, 22 февраля 2018

Шведская изобретательница Симон Гиртц и американский блогер Уильям Осман создали, кажется, самую большую компьютерную мышку. Гиртц и Осман модернизировали электрокар CitiCar 70-х годов так, что с его помощью можно управлять курсором на ноутбуке.

Блогеры использовали обычную оптическую мышь, которую закрепили на переднем бампере автомобиля. С помощью нескольких приспособлений Осман соединил мышь с электроникой машины. Чтобы сделать клик мышкой, Осману приходилось нажимать на гудок.

Гиртц и Осман тестировали машину-мышку на пустой парковке. Они пытались отправить своей подруге короткое письмо, набранное на электронной клавиатуре, и селфи. И у них получилось!

Испытания мышки начинаются на пятой минуте видео.

I turned this car into a COMPUTER MOUSE
William Osman

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