Робот печатает твиты Трампа, а затем сжигает их

Кто-то создал робота, который распечатывает твиты президента США Дональда Трампа и сжигает их. Весь процесс снимается на видео. Получившиеся ролики создатель робота (а может и сама машина) отправляет Дональду Трампу в твиттере.

Робот собран из чекового принтера, ножниц, зажигалки и пепельницы. «Уделяю трамповским твитам внимание, которое они заслужили», — говорится в описании аккаунта.

На робота обратила внимание шведская изобретательница Симон Йетс. «Это самая крутая вещь, которую я когда-либо видела», — написала Йетс.

Пользователи Reddit предположили, что съемка видео — это часть алгоритма робота. Все опубликованные в аккаунте видео длятся 26 секунд и снимаются с одного и того же ракурса, а съемка начинается за две секунды до того, как робот начинает печатать.

Также на Reddit шутят о том, насколько часто Трамп пишет в твиттер, и не придется ли создателю робота разрабатывать механизм, автоматически меняющий пепельницы.