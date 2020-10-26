Блогеру из России надоело чинить Mercedes за 13 миллионов рублей. Поэтому он его сжег

Блогер Михаил Литвин сжег свой Mercedes GT63s за 13 миллионов рублей. Ютьюбер приехал на Акуле (именно так он называл машину) в поле, облил горючей жидкостью и поджег. А потом уехал на «Запорожце», который толкали его друзья.

ЛИТВИН

Блогер купил Mercedes еще в мае 2019 года. Год спустя машина заглохла посреди дороги. Ее починили в дилерском центре, но вскоре проблема возникла вновь — и так несколько раз. К тому же, по утверждениям Литвина, специалисты дилерского центра установили в автомобиль неоригинальные запчасти.

При этом на другом, неофициальном, сервисе причину неполадок якобы обнаружили за два часа, утверждает блогер.

В итоге Литвин объявил бойкот Mercedes, пообещав больше не покупать их машины, сжег Акулу и заснял это на видео.

За два дня ролик с поджогом Mercedes GT63s посмотрели около 8,5 миллиона раз. Это второе по просмотрам видео на канале Литвина.