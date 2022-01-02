Соратница Навального Мария Певчих заявила о смене охраны в томском отеле перед отравлением политика

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В томском отеле Xander, где, как предполагается, в августе 2020 года был отравлен Алексей Навальный, за два дня до заселения политика полностью сменилась охрана. Об этом соратница Навального Мария Певчих заявила в подкасте издания .

За два дня до нашего приезда в гостинице полностью сменилась команда безопасности и охранников. И во время, когда мы там останавливались, всеми камерами заведовали совершенно непонятные люди. То есть, наш источник не знает кто это. Он только знает, что все сменилось. Для сотрудников это выглядело так, как будто наняли новый ЧОП. А мы теперь понимаем, что это был никакой не новый ЧОП, а это ФСБ сидело на камерах и на всем. И они не то что выкрали записи с камер, там изначально система была выстроена таким образом, что эти записи не оказались бы у персонала гостиницы.

По словам Певчих, сведения о смене охраны в Xander команда Навального получила после того, как в декабре 2021 года объявила вознаграждение за информацию, связанную с отравлением политика. В частности, за видео с камер наблюдения в Xander предлагалось три миллиона рублей.

20 августа 2020 года Алексею Навальному стало плохо в самолете Томск — Москва. Политика доставили в больницу в Омске, откуда через два дня в состоянии комы эвакуировали в Германию. Он месяц провел в берлинской клинике. Правительство ФРГ заявило, что его отравили веществом из группы «Новичок». Россия отрицает причастность к отравлению.

Перед вылетом из Томска в Москву Навальный останавливался в гостинице Xander. После известия о том, что политику стало плохо, его соратники попали в его гостиничный номер. По их словам, там они нашли бутылку, которую им удалось вывезти в Германию и на которой позднее обнаружили следы «Новичка».

В декабре 2020 года The Insider и выпустили расследование, в котором говорилось, что Навального отравили сотрудники специальной группы ФСБ. Позже Навальный позвонил одному из них, и тот фактически признал свое участие в операции.

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