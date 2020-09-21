«Мы пошли навстречу, решили показать». В томском отеле рассказали, как соратники Навального попали в его номер

Соратники Алексея Навального попали в его номер в томской гостинице Xander с разрешения руководства отеля. Об этом РИА Новости рассказала неназванная администратор Xander.

По словам собеседницы агентства, сотрудники ФБК и штаба Навального рассказали ей, что политику стало плохо на борту самолета. После совещания с руководством отеля им показали комнату Навального.

«Мы пошли навстречу, решили показать. Вдруг это пищевое отравление чем-то из мини-бара. Все бывает в жизни, никогда такого не было. Мы показали в моем присутствии», — сказала собеседница РИА Новости.

В отеле также рассказали, что после сообщения соратников Навального о том, что они нашли в номере политика бутылку, на которой были обнаружены следы «Новичка», Xander проверил Роспотребнадзор.

«Роспотребнадзор взял смывы, и ничего там не нашли, номер убрали в обычном порядке, как и все, очень тщательно… Если бы что-то было, мы бы уже не работали», — заявила администратор гостиницы.

Она добавила, что история с бутылкой ее шокировала: «Воду мы заказываем у проверенного поставщика. Это очень популярная вода, везде продается. Почему столько бутылок оказалось в номере, я не знаю. [Навальный] заселялся в номер один».

20 августа Алексею Навальному стало плохо на борту самолета Томск — Москва. Его экстренно госпитализировали в Омске, а 22 августа перевезли в берлинскую клинику «Шарите».

2 сентября правительство Германии заявило, что Навальный был отравлен в России ядом из группы «Новичок». Немецкое издание Der Spiegel без ссылок на источники сообщило, что следы яда нашли в том числе на бутылке, из которой пил Навальный. При этом предполагалось, что политик пил из нее после того, как его отравили, и таким образом оставил на ней следы яда.

17 сентября соратники Навального рассказали, что бутылку со следами отравляющего вещества они забрали из отеля Xander, где политик остановился во время поездки в Томск. Судя по видео, это была бутылка воды «Святой источник».