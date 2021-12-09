Команда Навального объявила вознаграждение за информацию о его предполагаемых отравителях из ФСБ

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Соратники оппозиционера Алексея Навального объявили вознаграждение за дополнительную информацию о его отравлении «Новичком» и о предполагаемых отравителях из спецгруппы ФСБ. Размер вознаграждения указан на сайте, где команда Навального собрала материалы об отравлении политика.

За видео с камер наблюдения томской гостиницы Xander, где соратники Навального, по их словам, нашли бутылку со следами «Новичка», предлагается три миллиона рублей. За проверяемую информацию о предполагаемых отравителях политика, «которая существенно дополнит картину», — полтора миллиона рублей. За проверяемую «дополнительную информацию» о них — полмиллиона рублей.

«Если мы сможем проверить вашу информацию и она окажется достаточно ценной, мы переведем вознаграждение на указанный вами криптовалютный кошелек», — говорится на сайте.

В августе 2020 года Алексею Навальному стало плохо в самолете Томск — Москва. Навального доставили в больницу в Омске, откуда через два дня в состоянии комы эвакуировали в Германию. Он месяц провел в берлинской клинике «Шарите».

Правительство ФРГ заявило, что Навального отравили веществом из группы боевых ядов «Новичок». Это подтвердили лаборатории во Франции и Швеции, а также Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО). Россия отрицает причастность к отравлению.

В декабре 2020 года и выпустили расследование, в котором говорилось, что Навального отравили сотрудники спецгруппы ФСБ. Позже Навальный позвонил одному из них, и тот фактически признал свое участие в операции.

Вскоре после выхода расследования Навальный вернулся из Германии в Россию и сразу был задержан. Его обвинили в нарушении правил условного срока, назначенного ему по . Суд заменил срок на реальный, назначив Навальному два с половиной года колонии.

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