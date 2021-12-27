Мосгорсуд оставил журналиста Ивана Сафронова в СИЗО еще на три месяца. К концу этого срока он проведет под арестом 639 дней

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. 👾 💎 🦄 🔮 💜 Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу»

Московский городской суд продлил срок ареста журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене, до 7 апреля 2022 года, сообщает телеграм-канал «Московские суды общей юрисдикции».

На оглашение решения суда не пустили никого из его близких, в том числе сестру и невесту Сафронова, сообщается в телеграм-канале «Свободу Сафронову!», который ведут друзья арестованного журналиста. Авторы канала отметили, что на других заседаниях родным позволяли увидеться с Сафроновым (кроме одного заседания в декабре 2020-го, когда он присутствовал по видеосвязи).

Ранее суды неоднократно продлевали срок заключения Ивана Сафронова. К 7 апреля 2022-го журналист пробудет под арестом 639 дней, или один год и девять месяцев.

Бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова арестовали 7 июля 2020 года по обвинению в госизмене.

По версии ФСБ, в 2017 году Сафронов, работая в «Коммерсанте», передал секретную информацию спецслужбам Чехии, а в 2015-м сообщил политологу Демури Воронину, имеющему гражданство РФ и ФРГ, информацию о российских войсках в Сирии.

Защита Сафронова считает, что уголовное преследование связано с его журналистской деятельностью. Следователи это отрицают, но ранее они предлагали Сафронову заключить досудебное соглашение в обмен на раскрытие журналистских источников.

Успеть сделать важное дело:

Поддержать «Медузу» — Бегу!