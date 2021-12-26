Генсек НАТО предложил провести переговоры с Россией 12 января

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. 👾 💎 🦄 🔮 💜 Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу»

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг хочет организовать заседание Совета Россия — НАТО 12 января 2022 года, сообщило турецкое агентство Anadolu со ссылкой на источники в альянсе.

В этот же день в в Брюсселе пройдет заседание начальников генеральных штабов стран-участниц НАТО.

Официальный представитель НАТО подтвердил немецкому агентству DPA, что заседание Совета Россия — НАТО планируется провести 12 января. Однако, по его словам, Россия еще не утвердила эту дату.

Сроки и формат заседания Совета Россия — НАТО еще прорабатываются, заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

Подарите себе «Медузу» В 2021 году «Медуза» смогла выжить — благодаря читателям. Но нам по-прежнему нужна поддержка. Один раз или регулярно, маленькая сумма или большая — любая помощь критически важна. В 2022-м наша редакция может рассчитывать только на вас. А вы знаете, что делать.

Совет Россия — НАТО был создан в 2002 году. На фоне конфликта в Украине работа совета была заморожена, но некоторые каналы связи сохранились. В 2016-2019 годах прошли 10 заседаний совета. После 2019-го они не проводились.

Осенью 2021 года западные СМИ стали сообщать, что Россия концентрирует войска вблизи украинской границы и планирует нападение на Украину в начале 2022 года. Россия это отрицает.

На фоне обострения президенты России и США провели переговоры. Кроме того, Россия выдвинула НАТО условия по гарантиям безопасности. Одно из них — Украина не должна войти в альянс.

США уже объявили, что не согласны с некоторыми положениями предложенных Россией договоров. В случае отказа НАТО от этих предложений России ответ «может быть самым разным», он будет зависеть от мнения российских военных экспертов, заявил президент РФ Владимир Путин.

Успеть сделать важное дело:

Поддержать «Медузу» — Бегу!