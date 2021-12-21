Путин подписал закон о публичной власти. Он позволяет губернаторам избираться больше двух сроков подряд и запрещает называть глав регионов «президентами»

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон об организации публичной власти в регионах России. Документ опубликован 21 декабря на портале правовой информации.

Среди положений закона:

в названиях должностей глав регионов запретили использовать слово «президент» (сейчас так делают только в Татарстане);

главам регионов разрешили баллотироваться на свой пост неограниченное количество сроков подряд (сейчас — максимум на два срока подряд);

президент России сможет отправлять глав регионов в отставку в связи с утратой доверия по любым основаниям.

После принятия закона некоторые главы регионов смогут баллотироваться на свой пост в третий раз. Например, глава Татарстана Рустам Минниханов, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Закон о публичной власти подготовили глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Они же внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о местном самоуправлении, который упраздняет в России городские и сельские поселения.

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