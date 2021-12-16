В Госдуму внесли законопроект о местном самоуправлении. Он упраздняет в России городские и сельские поселения

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Сельское поселение Амдерма в Ненецком автономном округе Сергей Карпухин / ТАСС

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас внесли на рассмотрение парламента законопроект о местном самоуправлении. Документ опубликован на сайте Госдумы.

Законопроект упраздняет муниципалитеты первого уровня — городские и сельские поселения. Документ относит к видам муниципальных образований только городской округ, муниципальный округ и внутригородскую территорию города федерального значения. Если законопроект примут, администрации и депутатские советы городских и сельских поселений прекратят существование, а сами территории войдут в состав городских или муниципальных округов.

Процессы укрупнения идут и сейчас, например, в Московской области все сельские и городские поселения были укрупнены до городских округов на базе районов. Однако решение об этом принимали депутаты этих поселений.

Авторы законопроекта также предложили установить для мэров и всех должностных лиц местного самоуправления единый срок полномочий — пять лет. Если глава муниципального образования был избран местными депутатами из своего состава, то его полномочия прекратятся в случае досрочного роспуска муниципального совета.

Агентства ТАСС и РИА Новости обратили внимание на то, что законопроект усиливает ответственность глав муниципальных образований перед руководителями регионов. Сенатор Андрей Клишас, общаясь с журналистами, сказал, что губернатор вправе отрешить от должности главу муниципального образования или главу местной администрации, если тот после предупреждения или выговора за месяц не устранил причины, из-за которых его привлекли к дисциплинарной ответственности. Но губернаторы могут отправлять мэров в отставку и сейчас, а представленный в законопроекте перечень нарушений, за которые главы регионов могут увольнять мэров, уже есть в действующем законодательстве.

Основная часть положений законопроекта должна вступить в силу с 1 января 2023 года. До 1 января 2028 года предлагается установить переходный период.

Прямые выборы мэра сейчас сохранены только в семи российских региональных центрах: это Абакан, Анадырь, Новосибирск, Томск, Хабаровск, Улан-Удэ и Якутск. В других городах главы, которые руководят муниципальными администрациями, избираются депутатами из числа кандидатов, которых отобрала конкурсная комиссия. В части муниципалитетов администрацией руководят назначенные по конкурсу сити-менеджеры, а формальными главами считаются спикеры муниципальных советов. Как правило, и сити-менеджеры, и главы, избранные депутатами после конкурса, — это выходцы из региональных администраций, вице-губернаторы или министры, то есть креатуры губернаторов.

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