NYT: США и Великобритания тайно отправили в Украину специалистов для предотвращения российских кибератак

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Вашингтон и Лондон втайне отправили в Украину специалистов по кибербезопасности, чтобы подготовить Киев к возможным атакам со стороны Москвы, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.

Россия может устроить кибератаки на украинские электросети, банковскую систему и «другие важные объекты экономики и правительства Украины», считают США и Великобритания. По данным американской разведки, цель России — выставить президента Украины Владимира Зеленского «неумелым и беззащитным» политиком и, возможно, дать повод для вторжения.

Такие атаки возможны, поскольку, в частности, украинские электросети были построены во времена СССР, а затем модернизированы с помощью российского оборудования, пояснили источники NYT. Предполагается, что российские хакеры знают, как работают украинские системы, и, вероятно, получают инсайдерскую информацию.

По словам собеседников издания, если Россия решится на кибератаку, то, скорее всего, это произойдет после православного Рождества, в конце первой недели января.

Власти двух стран не стали комментировать информацию об отправке экспертов в Украину. В администрации президента США Джо Байдена сообщили, что «давно поддерживают усилия Украины по укреплению киберзащиты». В британском правительстве заявили, что помощь, оказанная Киеву Лондоном и его союзниками, носит оборонительный характер.

Источники газеты, в свою очередь, говорят, что США рассматривают возможность более масштабного развертывания в Украине сил по киберзащите, включая ресурсы киберкомандования США.

Информация о наращивании российских войск на границе с Украиной появляется с осени 2021 года. По словам источников западных СМИ, в нападении на Украину могут участвовать 100-175 тысяч военных. В Кремле эти сообщения называли «пустым, безосновательным нагнетанием напряженности». Власти США считают, что президент России Владимир Путин пока не принял решения о вторжении в Украину.

На этом фоне начались переговоры о гарантиях безопасности в Европе. МИД России опубликовал проекты договоров с США и НАТО. Российская сторона, среди прочего, предложила НАТО исключить присоединение Украины к альянсу, а также отказаться от любой военной деятельности в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии. В США заявили, что видели предложения России, но не собираются обсуждать их без европейских стран.

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