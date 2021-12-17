США отказались обсуждать с Россией нерасширение НАТО без участия стран Европы

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США видели российские предложения о взаимных гарантиях безопасности, однако не намерены обсуждать их без участия стран Европы. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Не будет никаких переговоров без наших европейских союзников и партнеров.

Псаки подчеркнула, что США не рассматривают возможности компромиссов по ключевым моментам европейской безопасности, куда в том числе входит право каждой страны «определять собственное будущее и внешнюю политику».

Между тем, неназванный источник в Белом доме заявил Reuters, что США уже обсуждают российские предложения с европейцами и в скором времени будут готовы к контактам с Россией по этому вопросу.

Утром 17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров с США и НАТО о взаимных гарантиях безопасности. В них Москва, в частности, предлагает исключить вхождение в НАТО Украины и других постсоветских стран, а также не развертывать ракеты средней и меньшей дальности в районах, откуда они могут поражать территорию друг друга.

Переговоры о гарантиях безопасности в Европе начались на фоне увеличения численности российских войск на границе с Украиной. На Западе опасаются, что Россия готовит вторжение в начале 2022 года.

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