США заявили о «значительных» силах российских военных у границ Украины. В Белом доме считают, что Путин еще не принял решения о вторжении

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Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США продолжают следить за ситуацией на границе России и Украины, где сосредоточено большое количество российских военных.

«Мы не наблюдаем никаких существенных изменений в позиции российских сил, расположенных рядом с украинской границей. Там по-прежнему находятся значительные силы», — сказал Кирби на брифинге для журналистов.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, в свою очередь, заявил, что, по последним оценкам американских властей, президент России Владимир Путин пока не принял решения о вторжении в Украину. «Текущая оценка правительства США заключается в том, что он еще не принял решения, поэтому никаких изменений с прошлой недели в этом отношении нет», — сказал Салливан на заседании Совета по международным отношениям.

Салливан отметил, что США готовы к диалогу с Россией по поводу требований о гарантиях безопасности. По его словам, такие переговоры «должны происходить в контексте деэскалации, а не эскалации».

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее сказала, что США не намерены обсуждать российские предложения по гарантиям безопасности без участия стран Европы. В МИД России ответили, что Москва предлагает Вашингтону переговоры исключительно на двусторонней основе, вовлечение других стран лишит их смысла.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с США и НАТО о взаимных гарантиях безопасности. Российские власти, в частности, предложили исключить вхождение Украины и других постсоветских стран в НАТО, а также не развертывать ракеты средней и меньшей дальности в районах, откуда они могут поражать территорию друг друга.

Переговоры о гарантиях безопасности в Европе начались на фоне увеличения численности российских войск на границе с Украиной. Западные страны опасаются, что Россия готовит вторжение в начале 2022 года. В Кремле сообщения о подготовке к военным действиям в Украине называли «пустым, безосновательным нагнетанием напряженности».

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