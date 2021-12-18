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Комик Идрак Мирзализаде выставил на NFT-аукцион свой аннулированный вид на жительство в России

Источник: Идрак Мирзализаде

Комик Идрак Мирзализаде выставил на продажу свой вид на жительство в России, который ранее аннулировало МВД РФ. Он продает его на площадке OpenSea в виде невзаимозаменяемого токена (NFT).

Мирзализаде сообщил об этом во время выступления, выдержки из которого опубликованы на его ютьюб-канале. Комик рассказал, как его задержали в России после приезда из Беларуси, гражданином которой он является, а также о том, как из-за шутки он провел 10 суток под административным арестом и лишился вида на жительство в РФ.

Я решил, что я продаю свой вид на жительство в Российской Федерации как NFT. Его может купить любой желающий. Я поставлю цену 10 эфиров — это больше 40 тысяч долларов. Но вы можете предлагать любую сумму, хоть 50 долларов. Если это будет максимальная [сумма], которую предложат, я продам за 50 долларов. И я обещаю, что цена на этот NFT, [на этот] вид на жительство вырастет к тому моменту, когда я вернусь в Россию. А я точно знаю, что вернусь, пусть через сто веков.

Внимание. В ролике звучит нецензурная лексика

Идрак. Как меня навсегда выгнали из России NFT
Идрак

В начале августа комика из Беларуси Идрака Мирзализаде арестовали на 10 суток по статье о возбуждении межнациональной вражды. На него составили административный протокол из-за его выступления в программе «Разгоны», в котором комик высмеивал ксенофобию и рассуждал о том, как сложно снять квартиру людям «неславянской» внешности. В одной из его шуток нашли признаки «возбуждения ненависти и вражды по отношению к лицам русской национальности». Мирзализаде извинился.

30 августа МВД РФ объявило пожизненно нежелательным пребывание Идрака Мирзализаде в России, сославшись на то, что его нахождение в стране «угрожает общественному порядку, правам и законным интересам других лиц». Через неделю комик подал иск к МВД с требованием отменить это решение. В итоге суд обязал министерство «установить разумный срок» запрета на пребывание вместо пожизненного. Пока что полиция не сообщала, сколько будет длиться запрет.

Преследование Идрака Мирзализаде

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