В Госдуму вновь внесен законопроект о запрете пользоваться услугами суррогатных матерей иностранцам и парам, не состоящим в браке

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На рассмотрение нижней палаты российского парламента вновь внесен законопроект, запрещающий пользоваться услугами суррогатных матерей иностранцам и парам, не состоящим в браке.

Среди авторов законопроекта Петр Толстой, Василий Пискарев и бывшая уполномоченная по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

Также законопроект предусматривает, что дети, если они рождены или вынашивались суррогатной матерью на день вступления в силу запрета на суррогатное материнство для иностранных граждан и лиц без гражданства, обязательно получат гражданство РФ. Прописывается, что суррогатной матерью также может стать только гражданка Российской Федерации.

Ограничения не планируется распространять на пары, где один из супругов иностранец или лицо без гражданства, а второй — гражданин РФ.

В пояснительной записке авторы законопроекта указывают, что «введение обязательного получения гражданства России указанными детьми позволит российским компетентным органам осуществлять необходимый контроль за дальнейшей судьбой вывезенных детей».

Также в пояснительной записке перечисляется ряд случаев гибели и торговли детьми, рожденными суррогатными матерями для иностранных граждан и лиц без гражданства. «Количество выявленных случаев представляется доказательным и обоснованным для введения полного запрета для иностранных граждан и лиц без гражданства прибегать к программам суррогатного материнства на территории Российской Федерации», — говорится в законопроекте.

В июне 2021 года на рассмотрение Госдумы уже вносился законопроект о запрете иностранцам пользоваться услугами суррогатных матерей в России. Среди авторов законопроекта были Толстой и Пискарев. Комитет по вопросам семьи, женщин и детей в декабре рекомендовал отклонить этот вариант законопроекта. Толстой и Пискарев отозвали свои фамилии из числа авторов.

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