Ивану Сафронову начали передавать письма в «Лефортово»

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Журналист , более года находящийся в московском СИЗО «Лефортово» по обвинению в госизмене, вновь стал получать корреспонденцию. Об этом сообщается в телеграм-канале группы поддержки Сафронова.

Ранее в октябре стало известно, что следователь ФСБ Александр Чабан, ведущий дело журналиста, потребовал от администрации изолятора лишить Сафронова права на переписку. Он ссылался на нормы законодательства, которые запрещают обвиняемым получать или отправлять письма, «содержащие сведения, которые могут помешать установлению истины по уголовному делу или способствовать совершению преступления».

В связи с этим «Медуза» объявляла сбор писем для Сафронова.

По сведениям телеграм-канала «Свободу Сафронову!», сейчас журналисту передали более 100 писем, накопившихся с начала сентября.

У Вани сегодня много чтения, а у нас много работы: писать ему письма и добиваться всеми возможными законными способами того, чтобы дело Сафронова стало историей, а Ваня вышел на свободу.

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