В Париже задержали подозреваемого в убийстве журналиста Джамаля Хашогджи

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Во Франции задержан один из подозреваемых в убийстве журналиста Washington Post Джамаля Хашогджи.

По сведениям RTL, 33-летний гражданин Саудовской Аравии Халед Айед аль-Отайби был остановлен при прохождении пограничного контроля в парижском аэропорту Шарля де Голля 7 декабря.

Он намеревался вылететь в Эр-Рияд, но его имя оказалось в базе разыскиваемых лиц Интерпола по международному ордеру на арест, выданному Турцией. В Анкаре считают, что аль-Отайби был одним из 20 спецназовцев саудовской королевской гвардии, причастных к убийству Хашогджи.

Задержанному грозит экстрадиция в Турцию.

Посольство Саудовской Аравии во Франции объявило, что Халед Айед аль-Отайби не причастен к убийству журналиста, и потребовало немедленного освобождения задержанного.

Журналиста Washington Post убили в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. Его тело так и не нашли. Сенат США и ЦРУ заявляли, что приказ об убийстве отдал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман. Эр-Рияд называл убийство личной инициативой некоторых силовиков.

В декабре 2019 года в Саудовской Аравии приговорили к смертной казни пятерых обвиняемых в убийстве Хашогджи. В сентябре 2020-го смертные приговоры заменили 20 годами лишения свободы каждому после того, как семья Хашогджи простила их.